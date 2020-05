Zurück in die Klassen: Das große Schul-ABC

I wie internationale Vorbilder: In Dänemark sind die Schüler bereits die dritte Woche wieder in der Schule, in Norwegen die zweite. Die meisten Nachbarländer Österreichs sind zögerlicher: Italiens Schulen bleiben bis zu den Sommerferien geschlossen. Slowenien, die Schweiz und Ungarn sperren die Schultore Mitte bzw. Ende Mai wieder auf. In Deutschland kehren die Abschlussklassen ebenfalls heute, Montag, in die Schulen zurück.

K wie krank: Wichtig: Wer sich krank fühlt, der darf (!) nicht in die Schule kommen.

L wie Lehrerzimmer: Das Abstandsgebot hat auch Auswirkungen auf die Lehrer. Nicht mehr alle dürfen gleichzeitig ins Konferenzzimmer, andere Räume müssen adaptiert werden.

M wie Matura: Die Zentralmatura findet ab 25. Mai statt. Jeder Schüler muss nur in drei Fächern schriftlich antreten. Die mündliche Matura entfällt. In diesen Fächern ist die Note der Abschlussklasse gleich die Maturanote – Schüler können sich freiwillig verbessern.