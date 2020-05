Faßmann und Gewerkschaft einig: Lehrer sollen an Fenstertagen freiwillig unterrichten

Rückblick: Bildungsminister Heinz Faßmann regte in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung an, Lehrer mögen an den zwei schulautonomen Fenstertagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam unterrichten. Für Lehrergewerkschafter Paul Kimberger nachgerade ein Ding der Unmöglichkeit. „Das ist schlicht und einfach eine Frechheit. Die Lehrer hätten sich etwas anderes verdient“, so Kimberger. Viele Lehrer sehen das allerdings anders, kritisieren daraufhin Kimberger und wollen unterrichten, wie sie dem Ministerium wie Medien mitteilen.