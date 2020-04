Heute kommt der Plan zur Schulöffnung: Nur die Oberstufen bleiben auf Distanz daheim

Nachdem jetzt klar ist, wann die Fußpfleger und die Coiffeure wieder werken dürfen, in Kirchen wieder Gottesdienste zelebriert werden dürfen, soll heute klarer werden, wann endlich auch die Schulen für die 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler wieder geöffnet werden.

Bildungsminister Heinz Faßmann ist da in einem großen Dilemma: Einerseits sollen Umfragen zeigen, dass etwa die Hälfte der Eltern strikt gegen eine Öffnung sind, aus Angst vor einer Covid-19-Infektion. Wiederum etwa die Hälfte der Eltern schulpflichtiger Kinder geben in einer Studie im Auftrag der Arbeiterkammer an, mit der Situation der "Schule daheim" überfordert zu sein.

Heute will Faßmann Licht ins Dunkel bringen und eine schrittweise Öffnung der Schulen ankündigen. Natürlich unter Einhaltung strenger Hygieneregeln und Wahrung eines Sicherheitsabstands in den Schulgebäuden als auch in den Klassen, aber keine Masken während des Unterrichts in den Klassen.