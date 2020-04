Neue Regeln beim Friseur: Ohne Maske kein Haarschnitt

Einen Haarschnitt bekommt man um 10 oder auch 60 Euro. Können Sie den Unterschied erklären?

Das liegt an unterschiedlichen Kalkulationen. Als Faustregel gilt, dass ein Friseur 70 Euro Umsatz in der Stunde braucht. Kostet ein Schnitt 10 Euro, braucht er also sieben Kunden die Stunde. Wie das gehen soll, kann ich nicht erklären.

Wo gibt es einen 10-Euro-Schnitt?

Bei vielen Herren-Friseuren. Interessanterweise sind in der Branche übrigens mehr Männer als Frauen geringfügig beschäftigt. Die Quote liegt bei Männern bei 26 Prozent, bei Frauen bei 13 Prozent. Da fragt man sich schon, wovon diese Männer leben.

Von Schwarzarbeit?

Da soll jetzt jeder seine eigenen Schlüsse ziehen.