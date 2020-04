Haarige Probleme, wenn Friseure wieder öffnen

Rund 9.000 Friseursalons gibt es österreichweit, so einen Andrang wie am 2. Mai (wenn Friseursalons wieder aufsperren dürfen) werden sie aber selten erleben. „Für die erste Woche sind wir schon jetzt so gut wie ausgebucht“, sagt Wolfgang Eder, der zwei Salons in Salzburg betreibt. Dauernd rufen Kunden an, die dringend einen Termin bzw. eine Frisur brauchen. Aber nicht nur die Terminanfragen der Kunden bringen seine Telefonleitung zum Glühen.

Eder ist auch Bundesinnungsmeister der Branche und damit die Anlaufstelle für Kollegen, die nicht wissen, unter welchen Bedingungen sie ab 2. Mai arbeiten dürfen. Es geht um die Maskenpflicht und vor allem um die Frage, welche Abstandsregeln zwischen den Kunden eingehalten werden müssen. Zum Beispiel, ob größere Salons nur noch jeden zweiten Sessel besetzen dürfen oder Regeln wie in kleinen Geschäften gelten könnten, in denen derzeit maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter sein darf.