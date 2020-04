"Gesunder Menschenverstand": Wiener Wiesn wird abgesagt

Man werde "nach dem gesunden Menschenverstand handeln", erklärt ein Sprecher der Wiener Wiesn am Mittwoch auf KURIER-Anfrage. Mit anderen Worten: Das Dirndl- und Lederhosen-Spektakel, das von 24. September bis 11. Oktober unter dem Riesenrad im Wiener Prater geplant gewesen wäre, wird abgesagt.

"Um Wiesn-Fans dennoch zu beglücken", kündigt man seitens der Wiesn eine "besonders originelle Überraschung" an. Details dazu will Geschäftsführer Christian Feldhofer aber noch nicht verraten. Am Donnerstag (23. April) ist nämlich eine Presseaussendung zum Thema geplant.

Oktoberfest machte es vor

Alles andere als eine Absage der Wiener Wiesn hätte in Zeiten von Corona befremdlich gewirkt. Nicht zuletzt, nachdem das Mekka jedes Bierzelt-Fans - das von 19. September bis 4. Oktober geplante Münchner Oktoberfest - infolge der Pandemie abgesagt wurde.

Es wäre heuer die 10. Wiener Wiesn gewesen. Im Vorjahr verzeichnete die Veranstaltung mit mehr als 410.000 Besuchern einen bisherigen Besucherrekord. Auf der Bierzelt-Bühne traten unter anderen schon Publikumslieblinge wie Andy Borg, Die Edlseer, Die Jungen Zillertaler, G.G. Anderson, Nino de Angelo, Marc Picher und die Jazz Gitti auf.