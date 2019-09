Wiener Wiesn: 2,4 Promille und "Hölle, Hölle, Hölle"

Es wird geschunkelt. Unter riesigen Kränzen, an denen Würste oder Brezen hängen. Die Bands stimmen „Zicke, zacke, hoi, hoi, hoi“ an. Immer wieder. Manchmal auch ein „ein Prosit der Gemütlichkeit“. Bierdunst hängt in der Luft, die Hemden der Tänzer sind nass vom Schweiß.

Die neunte Wiener Wiesn ist da. Am Donnerstag wurde auf der Kaiserwiese im Prater Eröffnung gefeiert, mit einem „Ang’schlagen is’. Und nicht – wie das bei der Wiesn in München üblich ist – mit einem „O’zapft is’“. Den Besucherrekord aus dem vergangenen Jahr von rund 400.000 Menschen will man in den nächsten zweieinhalb Wochen zumindest wieder erreichen.