Brauchtumsboom: Rollenspiele in der Lederhose

Es gab eine Zeit, da trugen in Wien maximal ältere Hofratswitwen mit Haus am Land auch in der Stadt Tracht.

Diese Zeit ist vorüber.

Wer ab Donnerstag und irgendwann bis 13. Oktober in Wien mit der U-Bahn fährt, wird es merken. Da sind sie wieder allgegenwärtig, die Menschen in Tracht – so wie sie es verstehen – mit grellen Dirndln und zünftigen Lederhosen.

Heuer findet das sogenannte Wiener Wiesnfest bereits zum neunten Mal statt. Und seit seinem Bestehen ist es um mehr als das Zehnfache angewachsen. Zwischen 20.000 und 30.000 Besucher kamen im ersten Jahr. „Mehr werden es nicht gewesen sein“, sagt Veranstalter Christian Feldhofer. Im vergangenen Jahr vermeldete er einen Besucherrekord: 400.000 Menschen kamen in 18 Tagen zur Wiener Wiesn.

Auch heuer gibt es nur noch an den Montagen und Dienstagen Plätze im Festzelt. Die restlichen Tage, für die Sitzplätze im Zelt reserviert werden und Tickets gekauft werden müssen, sind schon zu 90 Prozent ausgebucht.