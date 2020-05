OGM-Umfrage: Mehrheit sieht Vorteile in Kurzarbeit

Am meisten fehlen den Befragten persönliche Besprechungen (88 Prozent) und soziale Kontakte (75 Prozent) – und wohl auch deshalb will eine Mehrheit (58 Prozent) nach der Corona-Krise nur phasenweise, nicht aber ausschließlich im Homeoffice bleiben. Nur jeder Zehnte will weiterhin und zur Gänze in den eigenen vier Wänden arbeiten.