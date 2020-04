Phase II soll Steuerentlastung und 10 Milliarden für Kurzarbeit bringen

Am "Tag der Arbeitslosen" - in Phase II der Corona-Krise - präsentieren Finanzminister Gernot Blümel, Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ein neues Paket, das Arbeitsplätze sichern, die Wirtschaft stärken und den Konsum beleben soll. Bis dato wurden über 15 Milliarden Euro ausbezahlt beziehungsweise an Liquidität seitens der Republik zur Verfügung gestellt.

Zuletzt war von einer Aufstockung der Mittel für Kurzarbeit von 7 auf 10 Milliarden Euro die Rede.