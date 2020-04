Neuwahlen wegen Umfrage-Hoch? Kurz: "Das ist absurd"

Über das erste Gespräch zwischen Bundesregierung und Lufthansa-Chef Carsten Spohr über die Zukunft der Austrian Airlines war Stillschweigen vereinbart worden. Nur eines machte ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz am Abend in der " ZiB2" dann klar - und zwar in mehreren Varianten:

Österreich unterstützt die AUA nur dann in der Krise, wenn es für den Standort eine Gegenleistung gibt. Die AUA gehöre schließlich der Lufthansa, und das sei ein deutscher Konzern.

Was passiert, wenn kein entsprechendes Angebot kommt, ließ der Kanzler offen. "Es gibt unterschiedliche Szenarien, auf die wir uns vorbereiten", sagte er nur. So weit, so bekannt.