So nah und doch so fern: Corona trennt Liebende

Linus und Tola: Wir wissen, dass es keine Dauerlösung ist

Geschlossene Grenzen reißen Paare auseinander, manche bringen sie aber auch zusammen – zumindest vorübergehend, wie Linus und Tola.

Die Studenten führten von Anfang an eine Fernbeziehung. Der gebürtige Grazer, der seit 2003 in Berlin lebt, lernte die junge Frau aus Krakau während eines Schul-Auslandsjahres in Südamerika kennen. Seit Sommer sind sie ein Paar – auf zwei Kontinenten. Linus studiert in Chicago Journalismus und Politik, Tola geht auf eine Londoner Uni. Trotz räumlicher und zeitlicher Distanz lief die Beziehung gut, erzählt er am Telefon. Sie haben sich geschrieben, telefoniert, sogar Briefe geschickt – eine Überraschung, denn die Post brauchte oft so lange, dass der Absender nicht mehr wusste, was er so geschrieben hat, erzählt Linus und lacht. Die Briefe hängen an der Wand seines Studenten-Zimmers – das derzeit leer ist.

Der 18-Jährige hat die Fallzahlen in den USA mitverfolgt und nach Gesprächen mit Familie und Freundin beschlossen, abzureisen. „Für mich war klar, sollte sich das öffentliche Leben dort ändern, wäre ich lieber in Europa.“ Er flog also zu Tola nach London, wo sie aber nicht bleiben konnten: Die EU zog ihre Außengrenzen zu. Linus nahm seine Freundin mit zur Familie nach Berlin.

Dort leben sie seit fast vier Wochen in seinem Zimmer. „Es ist schon etwas anderes, wenn man zuvor auf zwei Seiten des Atlantiks lebt und jetzt auf einem Kontinent und in einem Zimmer, aber es funktioniert überraschend gut“, findet Linus. Sie lernen für die Uni oder verbringen die Zeit draußen. Aber: „So schön es ist, wir wissen, dass es keine Dauerlösung ist.“

Vor allem Tola möchte auch zu ihrer Familie. Täglich fahren Busse nach Polen. Einen davon will sie bald nehmen. „Es ist nicht absehbar, wann wir uns wiedersehen“, sagt er. Wenn sich die Lage an der Grenze normalisiert, wird jeder an seine Uni zurückkehren. Wie wird das Reisen künftig möglich oder leistbar sein? Auch wenn Linus und Tola ihre Zeit zu zweit genießen, bleibt die Ungewissheit, wie es weitergeht.