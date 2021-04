Warum Curry glücklich macht

Schnitzel abgeschlagen

Um es gleich deutlich zu sagen: Ein cremig-würziges Curry verstärkt die Glücksgefühle am meisten. Dicht gefolgt von Sushi und Burger. Die beliebte Pizza folgt erst auf Platz 6, Schnitzel (7.) und Backhendl (8.) schneiden noch schlechter ab. Aber immer noch besser als Kebab (9.) und Fish and Chips (11.).

Nun könnte man sagen: Solche Untersuchungen hat die Welt gerade noch gebraucht! Wir entgegnen: Angesichts der gefühlt nie enden wollenden Pandemie samt Lockdown kann eine Extraportion Glücklichsein auch nicht schaden. Dafür mussten die Teilnehmer der Untersuchung bei der Bestellung und nach dem Essen nach einem international üblichen Stimmungsbarometer ihre Emotionen bewerten. Dazu gehörten neben „glücklich“ auch „lebhaft“, „zufrieden“ oder „ruhig“.

Abseits der Lieferando-Untersuchung ist Ernährungswissenschaftlern und Psychologen der Einfluss von Essen auf die Gemütslage schon lange klar. Doch neben Emotionen als starker Antreiber (Stichwort: Schokolade bei Stress) haben auch biochemische Vorgänge und Hormone im Körper einen Anteil. Dazu gehört etwa der Nervenbotenstoff Dopamin, der positive Gefühlserlebnisse vermittelt und im Belohnungssystem wichtig ist.

Ein wichtiger Faktor ist zudem die Koppelung von Essen an positive Lebenssituationen. Wird eine Speise, ein Lebensmittel in einer anderen Situation wieder gegessen, ist auch das positive Gefühl wieder abrufbar. Was das wohl für Curry-Gerichte nach dem Lockdown bedeutet, wird sich zeigen.