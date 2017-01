Dieses Rezept hat der österreichische Spitzenkoch vor gut 20 Jahren in seinem Buch "Feine Küche für zwei" veröffentlicht. Damals waren Currys noch nicht so in Mode wie heute, doch seine Kreation hat nach wie vor ihren Reiz. Probieren Sie's aus:

Zutaten für 2 Personen:

2 Hühnerkeulen

1 Hühnerbrust

1 kleine Zwiebel

1/2 Apfel

Currypulver

1/8 l Obers (wer will, nimmt Kokosmilch)

1/4 Hühnersuppe

3 EL Butter, 1 EL Öl

1/8 Weißwein

1 Banane (nach Belieben auch mehr)

Salz Pfeffer

Als Beilage: Reis

Zubereitungszeit: rund 45 Minuten.

So funktioniert's:

In einer Pfanne das Öl erhitzen. Hühnerteile waschen, trockentupfen, salzen und pfeffern und rundum anbraten, herausnehmen und in eine Schüssel geben.

Apfel schälten, Kerngehäuse entfernen und in kleine Stücke schneiden. Banane schälen, halbieren und die Hälfte kleinschneiden. Butter in die Pfanne geben, die Zwiebel darin anrösten, Banane und Apfel dazu. Pfanne von der Platte nehmen, Currypulver einrühren, sofort mit Wein ablöschen, kurz einreduzierend kochen und die Hühnersuppe dazugeben.

Jetzt das Hühnerfleisch wieder dazu geben und das Ganze 20 Minuten weich dünsten.

Hühnerteile wieder aus dem Fond nehmen und warm stellen. Obers oder Kokosmilch zugießen und mit dem Pürierstab aufmixen. Die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch wieder in die Sauce legen.

Die restliche Banane der Länge nach halbieren, im Butter anbraten und gemeinsam servieren. Als Beilage emfpiehlt sich Basmatireis.