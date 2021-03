Bald wieder Live-Konzerte im Kremser Kesselhaus-Kino

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ob und zu welchen Bedingungen im April oder Mai wieder Filme gezeigt werden können, is für das Kino im Kesselhaus noch unklar. Still ist es dort aber dennoch nicht, denn für Live-Konzerte wurde ein neuer Spielplan bis Ende des Jahre ausgearbeitet.

Darin finden sich unter anderem Veranstaltungen, die aufgrund des Lockdowns verschoben werden mussten. Für fast alle bisher abgesagte Konzerte wären Ersatztermine gefunden worden, heißt es aus dem Kino im Kesselhaus.

Auftakt zum Thema Umwelt

So soll die diesjährige Saison nach derzeitigen Spielplan am 14. Mai mit Manu Delago und seiner Recyclingtour 2021 starten.

Der Musiker ist in den letzten Jahren sowohl mit seiner Band als auch mit internationalen Musikern und Ensembles in über 50 Ländern aufgetreten. Die vielen Reisen im Flugzeug oder Bus möchte der Musiker nun mit einem umweltfreundlichen Konzertkonzept ausgleichen. So wird beispielsweise die gesamte Tourroute durch Österreich von Musiker samt Bandkollegen per Fahrrad zurück gelegt.

Ernst und verspielt zugleich

Als nächster Live-Act tritt Kerosin95 am 10. Juni im Zuge ihrer Volume 1 Tour im Kino im Kesselhaus auf.

In der Welt von Kerosin95 habe jede Geschichte und jedes Gefühl einen Platz. Seine Auftritte transportieren Angst, Softness, Härte und Spaß - verpackt in teils ernsthaft, teils verspielt in Texte, heißt es vom Kino im Kesselhaus.

Diese Musik hat kein Genre

Am 24. September ist Ulrich Drechsler mit seinem neuesten Werk "Liminal Zone: Caramel" zu sehen und vor allem zu hören. Der preisgekrönte und internationale bekannte Klarinettist, Saxophonist und Komponist lässt in "Liminal Zone" verschiedene Musikgattungen einfließen und schafft somit Musik, die sich keinem Genre zuordnen lässt.

Elemente von Neo-Klassizismus, skandinavischer Minimalismus, britischer "Trip Hop und Ambient" und Filmmusik sind erkennbar.