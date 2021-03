Boller in der Kremser Herzogstraße wurden entfernt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zusätzlich zur Debatte um den Kremser Stadtbus, sorgte auch auch noch eine zweite Verkehrs-Causa in Krems für Unmut. Etliche Geschäftstreibenden stießen zwei auf dem Gehsteig vor der Fleischerei Graf in der Herzogstraße montierte Poller, die parkende Autos verhindern sollten, vor den Kopf.

Diese sind nun aber wieder Geschichte, wie die Stadt Krems am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Parker weiterhin verboten

Nach Gesprächen mit den Geschäftsbetreibern der Straße habe man sich entschlossen die Poller wieder zu entfernen, heißt es von der Stadt. Unmut dagegen gab es vor allem, weil auf den Flächen nicht mehr geparkt werden konnte, erlaubt wird das in Zukunft aber genauso wenig sein.