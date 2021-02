Montierte Poller und der neue Stadtbus sorgen für Unmut in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Gerade erst im Dezember wurde der neue Stadtbus in Krems stolz präsentiert. Kürzere Takte und mehr Linien sollten vor allem Pendlern entgegenkommen. Zudem werden bisher schlecht erreichbare Stadtteile angefahren. Die Linie 4, die auch durch die Innenstadt führt, sorgt nun für Unmut.

Der Kritikpunkt, den man von Kremser Eltern hört, ist eine Engstelle an der Wegscheid, der Straßenabschnitt zwischen dem Simandlbrunnen und dem Gasthaus Jell. Denn diese sei nun durch den neuen, breiteren Bus noch gefährlicher.

Dass es dort tatsächlich gefährlich ist, bestätigt Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) zwar. Als Schulweg sei die Stelle aber auch nicht gedacht: „Die 57 Zentimeter dort sind kein Gehweg.“ Nur etwa 15 Meter weiter gäbe es die Burgstiege, die stattdessen verwendet werden soll, sagt Scheichel. Eine Tafel, die dahingehend informiert, will der Stadtrat prüfen lassen.