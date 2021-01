Die ehemalige Kremser Stadtgärtnerei wird abgerissen

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seitdem das Stadtgartenamt in die Rechte Kremszeile übersiedelt ist, steht das Gebäude in der Strandbadstraße leer. Nun wird die alte Stadtgärtnerei voraussichtlich Anfang Februar abgerissen. Die Arbeiten würden den Verkehr nicht beeinträchtigen, heißt es seitens der Stadt Krems.

Nutzung des Grundstücks noch offen

Durch den Abriss der ehemaligen Stadtgärtnerei steht das Gründstück künftig wieder frei. Wie dieses verwendet werden soll, sei noch nicht entschieden worden. Im Raum stehen aber Überlegungen, an dieser Stelle einen Parkpatz zu errichten, so die Stadt Krems.