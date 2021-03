Wachau-Marathon: Ohne Plan an die Startlinie

Lauf mit gebrochener Zehe

Ungeduld ist auch auf der Seite der Läuferinnen und Läufer spürbar. Willis Haiderer-Pils nimmt am Marathon in der Wachau seit der ersten Durchführung im Jahr 1998 jedes Jahr teil: „Ich bin auch schon mit gebrochener Zehe mitgelaufen.“

Doch 2020 konnten nur wenige Bewerbe stattfinden. Als Triathletin ist sie Mitglied im Verein „Tri Team Krems“ und trainiert auch jetzt: „Ich bin in einer großen Gemeinschaft. Wir motivieren uns gegenseitig.“ Über soziale Medien ist man auch in Pandemie-Zeiten miteinander verbunden. So werden regelmäßig virtuelle Läufe organisiert, wo Haiderer-Pils dabei ist.

Die 62-Jährige sieht sich trotz der Pandemie im Vorteil gegenüber anderen Sportlern: „Wir brauchen nicht unbedingt ein Fitnesscenter oder bestimmte Hallen, um trainieren zu können. Wir bewegen uns alleine, da trifft uns der Lockdown nicht so.“