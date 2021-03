Stadt Krems stellt Rasenflächen für Schulsport zur Verfügung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit mittlerweile einigen Wochen wurde der Ruf nach Lockerungen für Schulsport im Freien lauter. Nun hat die Bundesregierung grünes Licht dafür gegeben. Auch in Krems öffnen bald die Anlagen für die Jungen. Ab 15. März ist Kinder- und Jugendsport in Vereinen im Freien sowie Schulsport wieder erlaubt.

"Um möglichst vielen Kremser SchülerInnen den Sportunterricht zu ermöglichen und gleichzeitig die Covid-19-Auflagen zu erfüllen, stellt die Stadt Krems mehrere Rasenplätze zur Verfügung", hieß es dazu vonseiten der Stadt Krems. Der Sportunterricht kann dann etwa auf dem Ausportplatz und oder dem Kunstrasenplatz in Stein stattfinden.