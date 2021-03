Was im Nachwuchssport ab 15. März konkret erlaubt ist

Der erste Schritt in Richtung Bewegung ist gelungen. Kinder und Jugendliche, die ohnehin in ihren Schulen auf Corona getestet werden, dürfen ab 15. März auch in ihren Vereinen Sport treiben. Wer am Vormittag negativ ist, wird es auch am Nachmittag sein, so die logische Argumentation der Sport-Dachverbände. Und dennoch bleiben nach der recht allgemein gehaltenen Ankündigung der Regierung einige Fragen offen.

Zumal Bundeskanzler Sebastian Kurz von der Öffnung des Schulsports gesprochen hat, der ohnehin schon seit 8. Februar 2020 stattfinden darf. Vielmehr handelt es sich nun um Lockerungen beim Vereinssport. Noch in dieser Wochen müssen auch in diesem Bereich Sportminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober genaue Details auf den Tisch legen.

Wo darf trainiert werden?

Nur im Freien und mit einem Abstand von zwei Metern. Der Indoor-Sport ist von den leichten Lockerungen nicht betroffen, weshalb die meisten Tennishallen-Betreiber ihr mobiles Dach dieser Tage schon abtragen und die Freiluft-Saison vorbereiten.

Noch offen ist beim Sport im Freien die erlaubte Gruppengröße und auch, ob es tatsächlich zu Testpflichten kommen wird. Matches oder Bewerbe bleiben untersagt. Grundsätzlich ist eine Öffnung für alle Sportarten angedacht, dabei dürfen aber nur Übungsformen gewählt werden, bei denen der Abstand eingehalten werden kann.

Bis zu welchem Alter ist der Sport für Kinder und Jugendliche erlaubt?

Diese Frage wartet auf eine schnelle Klärung. Grundsätzlich wäre logisch, dass alle Schulpflichtigen, die auch in ihrem Schulen getestet werden, danach Sport im Verein treiben dürfen. Somit würde das für alle bis zum Alter von 18 Jahren gelten.