34.000 Unterschriften: Kids wollen wieder trainieren

Der Buchautor und Pädagoge hat vor der Corona-Krise die Jungkicker in Allhartsberg übernommen. Ein Fußballkindergarten wurde gegründet, die Jugendsektion stieg auf 90 Mini- und Jugendkicker an. In fünf Gruppen spielen die jungen Teams in Meisterschaften. „Wir schauen auf gute Betreuung und ausreichend Trainer und hatten zuletzt großen Zuspruch“, schildert Hörndler. Im Schreiben an Kanzler Sebastian Kurz, seinen Vize und Sportminister Werner Kogler sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird auch gar nicht verlangt, dass man sofort wieder Meisterschaft spielen will. „Bewegung und Sport im Freien ohne Kabinenbetrieb wäre sicher und sollte bald möglich sein“, hofft Hörndler.

Selbst Vater zweier Fußballspielender Töchter hört er von vielen Eltern, dass die Kids immer träger werden. Stundenlanges Sitzen vor dem Computer nimmt den Kindern die Lust, sich zu bewegen. Vor Gewichtszunahme und höherem Suchtpotenzial wird in der Petition „mein #aufstehn:Kinderbrauchensport“ gewarnt. Hörndler: „Die Zeit drängt“.