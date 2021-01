Wie Kinder und Jugendliche unter der Corona-Pandemie leiden

Um nicht missverstanden zu werden: Das ist keinesfalls ein Vorwurf an die Kinder. Österreichische Oberstufenschülerinnen und -schüler waren seit Ausbruch der Pandemie vor fast einem Jahr weniger als 50 Tage in der Schule. Distance learning lautet das Gebot der Pandemie. Was in einigen Fächern gut funktionieren kann (z.B. Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaft) ist in anderen schwieriger (z.B. Musik, Bildnerische Erziehung) und in einem Fach praktisch unmöglich: Turnen. Von der seit mittlerweile einem Jahrzehnt angekündigten „täglichen Bewegungseinheit“ sind Österreichs Kinder und Jugendliche im Moment so weit entfernt wie die Admira vom Meistertitel.

Umso wichtiger ist es, dass die Schulen (inklusive Turnunterricht und natürlich unter allen gebotenen Sicherheitsmaßnahmen) wieder öffnen – und in der Folge auch die Sportplätze. Zumindest Sport im Freien sollte schnellstens wieder ermöglicht werden. Der (gesundheitliche) Schaden ist schon gegeben. Jetzt gilt es, ihn so gering wie möglich zu halten.