Kogler über Lockerungen im Sport: "Eintrittstests werden uns voranbringen"

In der Schweiz durfte der Nachwuchs noch im Jahr 2021 trainieren. Warum bei uns nicht?

In der Schweiz werden die Bestimmungen von Kanton zu Kanton unterschiedlich umgesetzt, jeder einzelne Kanton kann selbstständig Verschärfungen vornehmen. Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen Bewegung im Freien zu ermöglichen, hat die Bundesregierung – anders als im November-Lockdown – ab Weihnachten die Öffnung aller Outdoor-Sportstätten zugelassen. Es gibt tatsächlich kaum europäische Länder, in denen während dieser Gesundheitskrise mehr Bewegung für Kinder und Jugendliche möglich ist als in Österreich. Aber klar, unser Bestreben als Sportministerium ist, dass in absehbarer Zeit jede und jeder wieder in der Lage sein wird, dem liebsten Hobby sicher und ohne Einschränkungen nachzugehen.