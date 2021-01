Sportminister Kogler vertröstet Hallen-Tennis weiterhin

"Man darf auch Skifahren, die Menschen stehen beim Lift an, sind gemeinsam in Gondeln. Wenn das alles in Ordnung ist für die Regierung, dann kann ich Argumente nicht nachvollziehen, weshalb Tennis in der Halle nicht erlaubt ist."

Sportminister Werner Kogler hat Verständnis für die Meinung Melzers, sein Return hält den Ball im Spiel. "Ich habe in Aussicht gestellt, dass Tennis bevorzugt behandelt wird, wenn der Indoorsport wieder erlaubt werden kann. Dafür brauche ich das Gesundheitsministerium und den Kolalitionspartner."