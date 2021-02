"Ist längst fällig": Appelle für baldige Lockerungen im Sport

Bitte, Regeln einzuhalten

Hutter warnte vor volksgesundheitlichen Problemen in den nächsten Jahrzehnten. "Das muss man jetzt ganz klar bekämpfen. Kinder und Jugendliche gehören raus aus ihrem Bewegungs-Lockdown, aus dem sozialen Lockdown! Das ist dringend an der Zeit." Mit den Tests habe man nun ein gutes Instrument in Händen, das sichere Bewegung auch in Zeiten der Epidemie ermögliche.