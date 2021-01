Amateursport in der Corona-Krise: Weshalb ein dickes Ende droht

... dass 15.000 Sportvereine seit Monaten zur Passive gezwungen, dass viele der 2,1 Millionen Mitglieder in ein Bewegungsdefizit geraten sind;

dass Jugendliche auf Nimmerwiedersehen dem österreichischen Sport verloren gehen.

In Nachwuchsligen wurde – die Lockdowns zusammengerechnet – ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Bis in die Regionalligen hinauf ruht – anders als in manch Nachbarländern – der Betrieb. Was längerfristig auch den Spitzenfußball treffen wird, werden doch gerade in drittklassigen Leistungsstufen oft Spieler mit erstklassigen Anlagen (wie LASK-Mann Thomas Goiginger, Rapid-Torjäger Ercan Kara oder Austrias Patrick Wimmer) entdeckt.