Chamonix-Slalom: Schwarz vergibt Siegchance, Noel holt Heimerfolg

Nur wenige Tage nach seinem Erfolg beim Nacht-Slalom in Schladming hätte ÖSV-Ass Marco Schwarz in Chamonix beinahe seinen nächsten Sieg eingefahren. Der Kärntner ging als Führender mit einem Minivorsprung in den zweiten Durchgang, fiel dort dann aber noch auf den dritten Rang zurück. Mit diesem konnte er aufgrund der schweren Bedingungen der Piste aber dennoch zufrieden sein.