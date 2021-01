Nach Schwarz-Sieg: "Cooler, wenn 45.000 Leute da gestanden hätten"

Seinen Fokus beeinträchtigt das aber nicht. Ebenso wenig wie das Rote Trikot des Führenden im Slalom-Weltcup oder die anstehende WM in Cortina d'Ampezzo, wo Schwarz wieder in mehreren Disziplinen Medaillenanwärter ist. "Ich schaue von Rennen zu Rennen", sagte der Ruhepol. "Natürlich ist es schön, wenn man das Rote Trikot hat. Aber aus ist es dann, wenn das letzte Rennen ist."

Befreit Skifahren

Seine momentane Stärke begründete der Gesamtweltcup-Dritte mit jahrelanger harter Arbeit, die eben jetzt Früchte trage. Auch die Vorbereitung auf diese Saison sei sehr intensiv und gut gewesen. "Wir haben viele Schneetage gehabt, was sicher auch sehr gut geholfen hat", erklärte Schwarz. "Das Material funktioniert sehr, sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl darauf und kann befreit skifahren."

Großes Lob kam auch von Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher, der vor allem die Konstanz hervorhob. "Es gibt kein Ausscheiden, er steht sehr, sehr stabil auf dem Ski. Die Grundtechnik ist hervorragend", sagte der Tiroler, der Schwarz 2014 in Levi im Weltcup debütieren ließ. Außerdem habe der "natürlich ein Selbstvertrauen nach diesen Podestplätzen". Der Sieg in Schladming war bereits der sechste Top-3-Rang in dieser Saison im siebenten Slalom. "Man kann ihm nur gratulieren", so Puelacher, der auf eine Fortsetzung der Serie am Wochenende in Chamonix hofft.