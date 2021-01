Schwarz gewann Night Race in Schladming, Feller schied aus

Konstanz

Der Heimsieg von Schwarz ist freilich alles andere als eine Überraschung. Kein anderer Slalomläufer präsentiert sich in dieser Saison so konstant und sicher wie der 25-jährige Allrounder, der seit Wochen in Hochform agiert. Egal ob die Piste weich oder hart, flach oder steil ist, Schwarz stellt die Konkurrenz stets in den Schatten. Sechs Podestplätze in sieben Saisonslaloms sind Beleg für die Qualitäten des Jugend-Olympiasiegers.

In Schladming lag der Kärntner nach dem ersten Durchgang nur auf dem sechsten Rang. Im zweiten Lauf überholte er dann alle Konkurrenten und fuhr den zweiten Saisonsieg ein. "Ich habe gewusst, ich muss voll attackieren", sagte der 25-Jährige, der auch im Slalomweltcup souverän führt.

Doch es gab nicht nur glückliche Gesichter im österreichischen Lager. Denn neben Halbzeitleader Manuel Feller schied im zweiten Durchgang auch Michael Matt aus, der nach dem ersten Lauf noch aussichtsreich an dritter Stelle gelegen war. Trotzdem stellten die Österreicher nachhaltig unter Beweis, dass sie im Moment die stärksten Slalomläufer der Welt sind.