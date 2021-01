Kronplatz-RTL: Worley siegt, blaues Wunder für die ÖSV-Damen

So kann man sich täuschen. "Schaut super aus", sagte Katharina Liensberger nach der Besichtigung der Piste Erta in St. Vigil in Enneberg. Doch super war die Vorarlbergerin dann ganz und gar nicht unterwegs – beeindruckt von den Verhältnissen am Südtiroler Kronplatz driftete die 23-Jährige mehr, als sie die Skier auf Zug brachte. Konsequenz: 2,94 Sekunden Rückstand bei Halbzeit des letzten Damen-Riesenslaloms vor der WM in Cortina d’Ampezzo.

Bedeckter Himmel brachte schlechte Bodensicht und machte die Aufgabe auf dem anspruchsvollen Hang noch schwieriger als sie ohnehin ist, die Unebenheiten waren nur schlecht zu erkennen. "Das ist richtig viel Rückstand, ich bin aus dem Rhythmus gekommen und irgendwie runtergefahren. Ich hab schon gewusst, was ich zu tun habe – aber ich hab’s es einfach nicht umgesetzt", erklärte Liensberger, die am Ende vom 20. noch auf den 17. Platz kam. "Ich weiß, dass ich Aufholbedarf habe, wenn es steil und eisig ist. Ich muss mir es zutrauen, dass ich bei solchen Bedingungen alles in die Schwünge hineinlege."