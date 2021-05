Gastro-Öffnung in St. Pölten: Volles Haus im "La Ciccia"

Oscar Martinello will keine Kompromisse eingehen, nicht am Teller, nicht als Arbeitgeber und schon gar nicht bei den Lebensmitteln. Er will, dass alle glücklich sind – die Gäste, sein Personal und die Produzenten in Italien. Für sein Restaurant in St. Pölten hat Martinello seit der Eröffnung 2018 „keinen Cent“ für Werbung ausgegeben. Auch am Gebäude, der alten Zwetzbacher Mühle, ist der Restaurantname nicht sonderlich präsent angebracht.

Fleischeslust

Trotzdem sind die Tische im „La Ciccia“ heiß begehrt. An lauen Sommerabenden, wenn man im Innenhof unter den beiden Linden sitzen kann, bleiben viele Gäste bis spät in die Nacht. Dann serviert Martinello die letzte Runde, lässt das Tor offen und die Leute können bleiben, solange sie wollen. „Vor der Pandemie waren wir jeden Tag ausgebucht, auch unter der Woche“, erzählt Oscar Martinello.

Das mag an Qualität liegen, die sich herumspricht, oder aber an der Fleischeslust der St. Pöltner. Denn „Ciccia“ bedeutet übersetzt „Fleisch“ – könne sich aber auch auf menschliches Hüftgold beziehen, sagt Martinello und grinst. Das Rindfleisch, das im „La Ciccia“ auf dem Teller landet, wird aus der Toskana bezogen und stammt von der Rinderrasse Chianina, von der man sagt, sie sei die älteste Rinderrasse Italiens und zudem die größte der Welt. Und Oscar Martinello sagt, er sei der einzige Wirt in ganz Österreich, der dieses Rindfleisch direkt aus Italien importiert. „Dieses Fleisch ist sehr besonders und man schmeckt wirklich den Unterschied“, sagt er.

Geheimtipps vom italienischen Lehrmeister

Martinello kam auf Umwegen über Rumänien nach Niederösterreich, zuvor war er in Frankreich, Deutschland und verschiedenen italienischen Städten als Koch tätig gewesen. Jetzt, im „La Ciccia“, will er ein besserer Chef sein, als diejenigen, die er selbst im Laufe der Jahre hatte. Während des Lockdowns wohnten einige seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Personalwohnungen, die Mietkosten übernahm Martinello.