(K)ein Kultursommer wie damals: Was die Lockerungen möglich machen und was nicht

Die folgenreichste Absage gab es in Reichenau: Die dortigen Festspiele wurden gestrichen, als noch eine Obergrenze bei der Auslastung geplant war. Nun sehen die Festspiele vielleicht überhaupt ihr Ende am Horizont dämmern - findet sich nicht rasch eine Lösung. Denn zugleich zum ausgefallenen Festspielsommer muss die Nachfolgeregelung des Intentandenpaares Loidolt gefunden werden - und wie diese weiter finanziell an den Festspielen beteiligt wären.