Covid-19: Erster pflanzlicher Impfstoff entwickelt

CoVLP – das ist der Name eines Corona-Impfstoffes, der auf Pflanzen basiert. Kanadische Wissenschaftler stellen diesen aus den Blättern einer in Australien heimischen Art her. Nicotiana benthamiana – so heißt die Pflanze – stellt aus durch Bakterien überlieferten Genen das Spikeprotein des Coronavirus SARS-CoV-2 her. CoVLP nutzt also ein Bakterium als Überträger von Virusgenen auf die Pflanze. Diese Pflanze stellt dann auf Basis der überlieferten Gene das Spikeprotein des Virus her, das wiederum aus den Blättern der Pflanze extrahiert werden kann.

Gute Verträglichkeit

Eine erste Zwischenanalyse zeigt eine gute Verträglichkeit sowie eine gute Bildung neutralisierender Antikörper gegen SARS-CoV-2. Hersteller sind die Firmen Medicago und GlaxoSmithKline. Der Impfstoff kann bei 2 bis 8 Grad Celsius gelagert werden und zählt damit zu den unempfindlicheren Impfstoffen.

Die Phase-1-Studie zur Sicherheit und Immunantwort der Impfung wurde nun veröffentlicht. Sie wurde randomisiert und kontrolliert durchgeführt, die Teilnehmer waren zwischen 18 und 55 Jahre alt. Ihnen wurden zwei intramuskuläre Impfdosen zugewiesen mit unterschiedlicher Dosierung. Die zweite Dosis erfolgte im Abstand von 21 Tagen.