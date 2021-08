Vierte Welle deutlich früher dran + Krammer: Delta macht am "meisten Sorgen"

Im Bundesland Salzburg ist am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesstatistik auf 71,5 gestiegen. Das Land lag im Bundesländerranking erneut an der Spitze. Österreichweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 50,7. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Salzburgs Spitäler stieg auf 13, drei davon befanden sich auf der Intensivstation. Insgesamt waren 555 Personen im Land aktiv infiziert. Ein Cluster in St. Martin am Tennengebirge wurde laut Gesundheitsbehörde gut eingegrenzt.

Seit einer Woche ist ein Aufwärtstrend bei den Neuinfektionen in Salzburg zu beobachten, betroffen ist vor allem die jüngere Bevölkerung. Der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp, rechnet mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. "In 72 der 119 Gemeinden gibt es zumindest einen aktiven Fall, das bedeutet eine hohe regionale Streuung und daher die Möglichkeit neuer Cluster." In 25 Gemeinden betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mehr als 100.