Festival Grafenegg: Corona-Fall verhindert Auftritt des Chors

Die Eröffnungsgala des Festivals Grafenegg, die kommende Woche auch im ORF übertragen wird, hat mit Corona-Turbulenzen zu kämpfen.

Auf dem Programm steht das Requiem von Giuseppe Verdi für Soli, Chor und Orchester. Neben dem Tonkünstler-Orchester unter Dirigent Yutaka Sado und den Solisten Krassimira Stoyanova, Clementine Margaine, Piotr Beczala und Rene Pape ist auch der Wiener Singverein angesagt. Dieser kann allerdings nicht auftreten, weil ein Mitglied trotz zweifacher Impfung positiv auf Corona getestet worden ist.

Da hilft es auch nichts, dass die Mitglieder des Chors bereits geimpft sind. Damit sind sie nach dem einen positiven Fall zwar nur K2-Kontaktpersonen und müssen nicht in Quarantäne, wie mit der Gesundheitsbehörde des Landes NÖ am Donnerstag abgeklärt worden ist.

Zusätzliche Verdi-Ouvertüre

Allerdings bedeutet das auch, dass sie eine Maske tragen müssten. Was einen Auftritt natürlich unmöglich macht. Deswegen tagten die Verantwortlichen am Donnerstag noch bis spät in die Nacht. Über Nacht einen neuen Chor aufzutreiben, war unmöglich. Die Alternative: Das Eröffnungsprogramm geringfügig abzuändern. Das Requiem von Verdi wird zu hören sein - aber ohne Chor. Dafür wird der Abend um ein weiteres Stück von Verdi erweitert werden.

Für die Festival-Eröffnung ist jetzt folgendes Programm geplant: Nach dem traditionellen Auftragswerk des Grafenegg Festivals wird zusätzlich die Ouvertüre von Verdis Oper "La forza del destino" zu hören. Der deutsche Titel der Oper: "Die Macht des Schicksals" - angesichts des Corona-Falls eine originelle Programmerweiterung. Das Requiem von Verdi wird danach ohne die Sätze Introitus und Sanctus aufgeführt - und natürlich ohne Chor.