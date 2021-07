Grafenegg Festival führt Indoor-Maskenpflicht wieder ein

In Grafenegg müssen Besucher ab Samstag bei Veranstaltungen in Innenräumen wieder eine Maske tragen. "Die aktuelle Entwicklung der Pandemie veranlasst Grafenegg dazu, in enger Abstimmung mit der Landessanitätsdirektion NÖ die nächste Stufe des Präventionskonzepts in Kraft treten zu lassen und damit die FFP2-Maskenpflicht bei Konzerten in allen Indoor-Räumen wieder einzuführen", wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt.