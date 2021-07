Salzburger Festspiele bieten am Wochenende Impfung für Jedermann

Nach dem Coronafall beim "Jedermann" - nach der "Premiere wurde ein Besucher positiv getestet – bieten die Salzburger Festspiele nun die Corona-Impfung für Jedermann. Am Samstag und am Sonntag wird auf dem Max-Reinhardt-Platz im Festspielbezirk ein Impfbus in Kooperation mit dem Roten Kreuz und Gesundheitslandesrat Christian Stöckl stehen. Dort können sich nicht nur Festspielbesucher, sondern Jedermann und Jederfrau mit Ausweis impfen lassen, hieß es von Seiten der Festspiele zum KURIER.

Nach dem Fall bei der Premiere wurden 44 Kontaktpersonen den Behörden genannt. Diese haben nun die weitere Nachverfolgung der Fälle in der Hand.