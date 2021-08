Bosnien: Ein Land, in dem die Masken längst gefallen sind

Befremdliches Gefühl

Ein mittlerweile besonderes Erlebnis bietet die Fahrt mit dem städtischen Bus an. Hier fühlt man sich mit einer FFP2-Maske, an der man inzwischen einen Österreicher auf Auslandsreise auch in einer größeren Menschenmenge erkennen kann, wie der von Sting besungene Engländer in New York. Sprich wie ein kleines Alien. Während ich mit Erstaunen um mich herumschaue, ob ich denn tatsächlich der Einzige sein kann, der sich so etwas traut, fühle ich die kritischen Blicke der anderen Passagiere auf meiner Haut. Und das, obwohl auf mehreren im Bus verteilten Schildern auf die immer noch geltende Maskenpflicht in den Innenräumen verwiesen wird.

Nach ein paar heimlichen Aufnahmen der schier für unmöglich gehaltenen Gesichtsnacktheit im öffentlichen Verkehr - ja, es fühlt sich nach den eineinhalb Jahren mit Maske in den Öffis befremdlich an - steige ich aus und sehe dem wegfahrenden Bus, auf dem für das gerade im Stadtzentrum stattfindende Sommerfest geworben wird. Ob zumindest dort in der Menge die Menschen vorsichtiger sind?