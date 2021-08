Serbenführer Dodik boykottiert Treffen mit neuem Bosnien-Beauftragten

Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik hat dem neuen internationalen Bosnien-Beauftragten Christian Schmidt einen Korb gegeben. Dodik nahm am Dienstag nicht am ersten Treffen Schmidts mit dem bosnischen Staatspräsidium teil, in dem er die Serben vertritt. Schmidt zeigte sich dabei unbeirrt von der Kritik an seinem Amt. Zuvor hatte auch Kroatien die Funktion des Hohen Beauftragten als "Relikt" der Nachkriegszeit bezeichnet.

Schmidt sagte hingegen, dass er "die starke Unterstützung der ganzen internationalen Gemeinschaft" habe. Er wolle mit allen sprechen und seine ganze Kraft dafür einsetzen, damit Bosnien-Herzegowina "eine blühende Zukunft" habe, betonte er nach Angaben der Nachrichtenagentur Hina beim Treffen mit der bosnischen Staatsspitze. Allerdings waren nur zwei der drei Mitglieder des Staatspräsidiums, der Kroate Željko Komšić und der Bosniake Šefik Džaferović gekommen. Der serbische Vertreter Milorad Dodik boykottierte das Treffen.

Der frühere deutsche Landwirtschaftsminister hatte seine Funktion am Montag vom österreichischen Diplomaten Valentin Inzko übernommen, der zwölf Jahre lang das Büro des Hohen Vertreters in Sarajevo geleitet hatte. Am Ende seiner Mandatsperiode sorgte Inzko für einen Paukenschlag, indem er seine Machtbefugnisse ("Bonn Powers") einsetzte, um die Leugnung des Völkermordes von Srebrenica unter Strafe zu stellen.