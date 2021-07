Leugnung von Genozid in Bosnien künftig strafbar

Das Leugnen von Völkermord ist in Bosnien und Herzegowina in Zukunft untersagt und strafbar. Der scheidende Hohe Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft, Valentin Inzko, hat am Freitag entscheidende Änderungen des nationalen Strafgesetzbuchs eingeführt. Der Bosnien-Beauftragte ist für die zivile Umsetzung des Friedensprozesses verantwortlich und kann mittels besonderer Vollmachten (den sogenannten Bonner Befugnissen) Gesetze erlassen.

Aus dem Büro Inzkos heißt es, bisher habe das Strafgesetzbuch "keine angemessene Antwort auf das Problem von Hassreden" geboten, die sich durch die Leugnung der Verbrechen des Völkermords, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, auch wenn diese Verbrechen bereits durch eine Reihe von nationalen und internationalen Gerichten rechtskräftig verurteilt wurden. Nun kann man in Bosnien für Genozidleugnung zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ins Gefängnis kommen.

"Der Mangel an Anerkennung, Rechenschaftspflicht und Wiedergutmachung für Opfer von Massengräueltaten und systematischen Übergriffen hat verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft", so Inzko. "Hassreden, die Verherrlichung von Kriegsverbrechern und Revisionismus oder die offene Leugnung von Völkermord und Kriegsverbrechen hindern Gesellschaften daran, ihre kollektive Vergangenheit aufzuarbeiten." Die Opfer würden so aufs Neue gedemütigt.