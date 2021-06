16 Jahre gesucht

Der endgültige Urteilsspruch folgte heute, zehn Jahre nach seiner Verhaftung. Als es kaum noch jemand für möglich gehalten hatte, schlug der serbische Geheimdienst am 26. Mai 2011 zu. Damals wurde in Lazarevo in der nordserbischen Vojvodina ein Mann verhaftet, der später mittels DNA-Analyse zweifelsfrei als Ratko Mladić identifiziert werden konnte.

Serbien war lange vorgeworfen worden, dass es dem früheren General, der seit 1995 des Völkermordes und anderer Kriegsverbrechen angeklagt war, Unterschlupf gewährt oder ihn zumindest nicht genau genug gesucht zu haben. Der UN-Chefankläger Serge Brammertz, begründete das zuletzt in einem Interview mit der deutschen Welt so: "Karadžić und Mladić konnten sich lange frei bewegen, fuhren mit ihren Eskorten durch die Gegend. Mladić bekam in einem Fußballstadion stehenden Applaus. Nach einigen Jahren wuchs der Druck, und sie mussten untertauchen. Das Militär aber schützte sie noch immer."

Trotz der Anklage des UN-Tribunals gegen Ratko Mladić wegen Völkermordes und der Belagerung Sarajevos hatte der frühere General zunächst bis 2000 ungestört in seiner Villa im Belgrader Nobelviertel Košutnjak gelebt. Als im selben Jahr Serbenführer Slobodan Milošević gestürzt wurde, tauchte er unter. Seine Frau beteuerte stets, dass ihr Mann schon lange tot sei.