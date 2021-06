Valentin Inzko: "Die wahren Helden sind die Bürger Bosniens"

Sie waren zwölf Jahre als Vertreter der internationalen Gemeinschaft in Bosnien. Welche Persönlichkeiten haben Sie positiv beeindruckt?

Negativ wär’s leichter. Da fällt mir sofort Milorad Dodik ein. Mir fallen auch positive ein. Die beeindruckendste Persönlichkeit in Bosnien ist der Bürger. Da gibt es viele Nelson Mandelas, die täglich mit ihren Nachbarn zusammenarbeiten. Zum Beispiel Hasan Ahmetlić, ein Muslim. Er hat in Tešanj auf eigene Faust die Renovierung einer katholischen Kirche finanziert. Oder in Trebinje, da wurde eine Moschee beschmutzt. Am nächsten Tag sind serbische Nachbarn gekommen und haben sie gereinigt. Oder in Jajce. Da wollten Politiker ein Gymnasium nach Volksgruppen trennen. Die Schüler haben das verhindert. Das sind die wahren Helden von Bosnien-Herzegowina. Die verdienen ein Denkmal.

Seit einigen Wochen geistert ein Papier durch die EU, das neue Grenzen in der Region vorschlägt. Kann das auch eine Chance auf ein Ende der internen Konflikte sein?

Im Gegenteil. Eine Änderung der Grenzen ist die Büchse der Pandora. Wo soll das aufhören? In der Vojvodina in Serbien, wo es 16 Minderheiten gibt? In der Republika Srpska mit mehr als 100.000 Bosniaken? Oder in Mostar – will man etwa mitten in der Stadt zwischen Kroaten und Bosniaken eine Mauer hochziehen? Wer Grenzen neu ziehen will, soll zuerst die Kriegsgräber in ganz Europa besuchen! Grenzen dürfen nicht verändert, sondern müssen überwunden werden.