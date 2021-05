Österreicher Inzko hört als Bosnien-Beauftragter auf

"Die Botschafter des Lenkungsausschusses des Friedensimplementierungsrates haben heute formell Christian Schmidt zum nächsten Hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina ernannt", hieß es in einer Aussendung. Schmidt werde sein Amt am 1. August übernehmen, "wenn der Rücktritt Herrn Inzkos wirksam wird". Der Lenkungsausschuss dankte Inzko "für sein lange währendes, außerordentliches Engagement und seinen gewaltigen Beitrag zur Umsetzung des Dayton-Friedensabkommens und zur Sicherheit und Stabilität in Bosnien-Herzegowina".