Dayton Agreement: Politischen Willen kann man nicht verordnen

Was die Staatschefs der Weltmächte an diesem Tag in Paris schon ahnten, ist 25 Jahre später in Bosnien-Herzegovina bittere Realität geworden. Die Rudimente einer Verfassung, integriert in den Friedensvertrag, machten aus dem Kriegsland einen Jahrzehnte später kaum funktionierenden Staat. „Es war schnell klar, dass es eine Verfassung ist, die für viele Fragen keine Antworten hat“, sagt Johann Sattler zum KURIER, der heute als Sonderbeauftragter der EU in Sarajevo arbeitet.

Dennoch: In den ersten zehn Jahren schaffte man – durch Druck der internationalen Gemeinschaft – "gewaltige Fortschritte", sagt Valentin Inzko zum KURIER. Der Österreicher ist seit 2009 der Hohe Repräsentant für Bosnien, der die Umsetzung des Dayton Abkommens überwachen soll.

Das größte Verdienst bleibt der Frieden. Die Verfassung aber führte zur politischen Zersplitterung, die gesellschaftliche blieb lange bestehen. Das Land blieb streng in zwei Teile und drei Ethnizitäten geteilt, auch, weil die Politiker mit ihren nationalistischen Tönen den einst gut gemeinten Rahmen des Dayton Abkommens für ihre eigene Machtspiele missbrauchen.

„75 Prozent der Bosnier wollen in die EU“, sagt Sattler. „Das ist das einzige außenpolitische Ziel, das die Menschen in diesem Land vereint.“ Die EU dürfe sie nicht im Stich lassen, das Vakuum könne man sich nicht leisten.

Doch es gibt noch eine Gemeinsamkeit vieler junger Menschen in Bosnien: den Willen, auszuwandern. Die Abwanderung nicht nur von jungen gebildeten, sondern auch von Familien, hat das Land längst in einen Teufelskreis geworfen. Ärzte und Pflegekräfte etwa gehen in deutschsprachige Länder und reißen eine Lücke ins System in Bosnien – auch deshalb verlassen Menschen das Land.

„Bosnien-Herzegowina müsste ein Land sein, in dem die Leute bleiben wollen“, sagt Valentin Inzko. „Dann wären wir mit Dayton erfolgreich gewesen.“