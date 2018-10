Bosnien-Wahl: „Dayton-Verfassung ist wie eine Zwangsjacke“

Das geht so weit, dass man sich nicht auf einen Text für die Nationalhymne einigen kann, obwohl alle – könnte man meinen – dieselbe Sprache sprechen. Doch nur scheinbar. Denn laut Dayton-Vertrag sind Bosnisch, Serbisch und Kroatisch drei verschiedene Sprachen. Deshalb findet auch jede einzelne von ihnen ihren Platz auf der Zigarettenschachtel.

Und nicht nur das: Jedes der 14 Parlamente in Bosnien hat sein eigenes Amtsblatt für Veröffentlichungen. Die Gesetzestexte werden von Beamten in alle drei Sprachen „übersetzt“. „Die bekommen auch noch dafür bezahlt“, sagt Sahinovic und greift sich an den Kopf.

Der Busunternehmer Vedad sagt, er habe nur einen Wunsch: „Den Tag zu erleben, an dem Bosnien nur einen Präsidenten hat.“ Das will auch Predrag Kojovic. „Natürlich können wir das ändern“, sagt der Oppositionspolitiker optimistisch, wissend, dass Verfassungsreformen bisher zum Scheitern verurteilt waren. So wie in den meisten Ländern bedarf es zur Verfassungsänderung einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. „Da kommt die EU-Integration ins Spiel.“ Mit dem nötigen Druck, glaubt Kojovic, könne die EU zum Vorwärtskommen beitragen.

Am Sonntag wird in Bosnien-Herzegowina gewählt. Was die Wahlen ändern werden? Nichts, sagen viele. Dennoch ist die Hauptstadt vollgepflastert mit Wahlplakaten. Große von den großen, mächtigen Parteien, kleinere von den kleineren Parteien mit weniger Mittel.

Vor einem Optikergeschäft nahe dem Zentrum von Sarajevo lacht Chuck Norris von einem Plakat. Der US-Schauspieler hat es in der westlichen Popkultur zur Legende gebracht. Diese besagt, dass Chuck Norris alles kann, sogar das Unmögliche. Auf dem Plakat hier in Sarajevo steht unter Chuck Norris’ Portrait: „Kandidat für alle drei Präsidiumsmitglieder“