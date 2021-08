Wenn der Gang über die Grenze immer eine Lotterie ist

Überraschung Nr. 2

Mit dieser Erkenntnis trat die Familie auch am letzten Juli-Tag des zweiten Corona-Jahres den Weg "hinunter". Beflügelt von der Tatsache, dass das Passieren von der ungarisch-kroatischen Grenze problemlos ablief und man eine bosnische Staatsbürgerin hat, näherte sich die Wiener Familie dem Grenzübergang in Bosanski Šamac an.

"Die Corona-Tests der beiden Kinder, bitte", lautete die überraschende Forderung des Grenzbeamten, der die zwei österreichischen Kinderpässe betrachtete. Der fahrende Papa bekam nicht mehr als ein halblautes "Wie, bitte" heraus. Auch Kinder unter 10 müssten einen negativen Test vorweisen können, um die Grenze zu passieren, erklärte der Herr hinter dem halbgeschlossenen Fenster. "Davon hören wir zum ersten Mal", riefen die beiden Erwachsenen im Einklang. Das sei neu, erwiderte der Beamte.

Nun war's also wieder an der Zeit, sich an dem letzten Strohhalm zu klammern. "Aber, ihre Mutter hat die bosnische Staatsbürgerschaft", warfen die Eltern verzweifelt ein. Das spiele keine Rolle, sagte der Mann mit ernster Miene und faltete die vier Pässe zusammen und reichte sie durch den Fensterspalt. "Ich drücke diesmal ein Auge zu", sagte er.

Diesmal fuhren wir nur mit einer Erkenntnis: Auch der nächste Gang über die Grenze wird ein Lotteriespiel.