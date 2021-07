Kroatische Küste auf Orange: Sorgen um Tourismussaison

In Kroatien wachsen die Sorgen um die Fortsetzung der Tourismussaison, nachdem die gesamte Adriaküste vergangene Woche auf der Corona-Karte der EU-Gesundheitsbehörde ECDC von Grün auf Orange gestuft wurde. Tourismusministerin Nikolina Brnjac, die eben noch einen erfolgreichen Start der Hochsaison gelobt hatte, sieht den neuen Status als eine zusätzliche Warnung an alle, sich an die epidemiologische Maßnahmen zu halten.

Brnjac appellierte sowohl an die Beschäftigten in der Tourismusbranche als auch an die Reisenden, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. "Wir können immer noch eine gute Saison haben", sagte sie im Regionalsender N1 mit Blick auf den laufenden Monat, in dem der Tourismusverkehr traditionell auf Hochtouren läuft (von Mitte Juli bis Mitte August). "Wenn wir uns gut an die Maßnahmen halten, können wir zu Grün zurückkehren", sagte sie und betonte, dass man sich bewusst sei, was in anderen Urlaubsregionen passiere. "Weder Spanien noch Zypern stehen gut da", so Brnjac.