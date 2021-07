Kilometerlange Staus zwischen Slowenien und Kroatien

Autofahrer-Clubs wieder ÖAMTC hatten im Vorfeld gewarnt: Dieses Wochenende drohen - unter anderem wegen Beginn der Ferien in Bayern, wegen des Grand Prix in Ungarn und wegen der Corona-Kontrollen - zeitraubende Staus.

In der Nacht auf Freitag dürften laut einer online-Meldung von heute bereits zahlreiche Balkan-Urlauber stundelang im Auto festgesessen sein. Demnach mussten auch zahlreiche Reisende beim Grenzübergang Gruskovje/Macelj in ihren Autos übernachten. Der ARBÖ hatte zudem auch vor langen Wartezeiten bei den Grenzübergängen Jelšane/Rupa (Verbindung Postonja-Rijeka), Dragonja/Kaštel (Verbindung Koper-Istrien) und Sečovlje/Plovanija (Verbindung Portorož – Istrien) gewarnt. Am Freitag und Samstag könnte die Situation noch einmal dramatischer werden, hieß es.