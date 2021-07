Staugefahr: Der Baustellensommer rollt heran

In der Steiermark wäre da zunächst die Südautobahn (A2) von Riegersdorf bis Ilz mit der Sanierung der Richtungsfahrbahn Graz. Weiter geht es mit einer neun Kilometer langen Baustelle auf der A2 beim Knoten Graz-West bis Lieboch im Zuge einer Generalsanierung Richtung Wien. Bauarbeiten gibt es auch auf der Pyhrnautobahn (A9) vom Gleinalmtunnel bis Übelbach. Auf rund 6,5 Kilometern wird Richtung Süden/Spielfeld saniert.

In Kärnten wurden die zwei relevante Großbaustellen auf der Südautobahn (A2) bereits auf Sommerreiseverkehr zurückgebaut. Zwei Fahrstreifen je Richtung gibt es bei der Tunnelsanierung Großliedl und Übelskogel. Zu Schulbeginn werden die Arbeiten hier wieder aufgenommen. Auch bei der Sanierung der Freilandstrecke zwischen den Unterflurtrassen Bettlerkreuz und Haidach beginnen die Arbeiten erst wieder am 12. September.

Für Salzburg, Oberösterreich und Tirol fasst Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger die Situation so zusammen: „Die Innkreisautobahn in Oberösterreich, die Tauernautobahn in Salzburg, sowie die Inntal- und Brennerautobahn in Tirol sind die klassischen Sommerreisestrecken. Staurisiko besteht in erster Linie wegen des hohen Verkaufsaufkommens und nicht wegen der Baustellen.“ Gebaut und saniert wird dennoch.